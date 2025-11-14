Gerarchie azzerate e nessun giocatore imprescindibile. Un'opportunità troppo ghiotta per non essere colta

Giorni di duro lavoro al Viola Park. La squadra viola sta svolgendo intensi allenamenti sul piano fisico, alla ricerca di una condizione mai realmente trovata.

Gerarchie azzerate

Sotto gli occhi vigili di Paolo Vanoli stanno provando a mettersi in mostra anche tutti quei giocatori che sotto la guida di Stefano Pioli hanno trovato pochissimo spazio. D'altronde quando arriva un nuovo allenatore le gerarchie che si erano formate vengano immediatamente azzerate. Nessuno ha il posto assicurato; Un messaggio che, come sottolinea La Nazione, il nuovo tecnico viola ha fatto capire bene alla squadra.

Un'opportunità da cogliere al volo

Fra i giocatori che stanno cercando di cogliere al volo questa opportunità c'è sicuramente Amir Richardson, fino ad ora inspiegabilmente con zero minuti all'attivo in partite ufficiali nonostante le difficoltà del centrocampo viola. Anche Parisi è alla ricerca di un minutaggio che si è fatto davvero scarso da quando il giovanissimo Fortini sembra averlo sorpassato nelle gerarchie. In difesa attende una chance Comuzzo, che dopo la grande annata nella passata stagione (in particolar modo nella prima parte) cerca di poter dimostrare di non essere stato un fuoco di paglia, aspettando magari un ritorno alla difesa a 4 che più gli si addice.

Cambiamenti in attacco

In attacco Piccoli è alla ricerca della continuità mai trovata con la maglia viola. Certo scalzare Kean dal posto di titolare sembra difficile, ma non è da escludere la riproposizione di un attacco pesanti con entrambi gli attaccanti azzurri in campo.

