Va tutto male al Bologna: i rigori condannano Italiano in Coppa Italia. La Lazio raggiunge l'Atalanta di Palladino in semifinale

Finito l'ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2025-26. Al Dall'Ara, come lo era stato ieri sera al Maradona, la partita si è decisa ai rigori tra Bologna e Lazio.

Tempi regolamentari

Durante i tempi regolamentari era finita 1-1, con Noslin che ha risposto al primo gol di Santiago Castro. Da segnalare il grave infortunio di Pedro nelle file della Lazio.

Rigori

Ai rigori è stato Ferguson il primo a sbagliare, ipnotizzato da Provedel al primo tiro rossoblù. A segno per la Lazio Tavares, Dia, Marusic; per il Bologna Dallinga. Poi l'errore decisivo di Orsolini che calcia fuori. Segna Taylor il rigore decisivo. Sarà Lazio-Atalanta la semifinale di Coppa Italia. Dall'altro lato Inter e Como. Il Bologna lascia il trofeo da campione in carica.