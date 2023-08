Bocci: "Spero che Vranckx sia il sostituto di Duncan e non di Amrabat. Domani potrebbe giocare Quarta che è sul piede di partenza..."

Sulle ultime mosse di mercato viola è intervenuto a Radio Bruno il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci:

"C’era bisogno di un centrocampista perché la Fiorentina è corta, è evidente che specialmente ora con la condizione non buona, le rotazioni sono limitate. Soprattutto in difesa al centro e in mezzo al campo. Un rinforzo serviva anche se purtroppo quelli che arrivano adesso saranno pronti dopo la sosta. Penso che Vranckx possa fare sia da vice di Amrabat, con caratteristiche diverse, mi auguro che sia il sostituto di Duncan piuttosto. Mi augurerei che in caso di partenza di Amrabat possa arrivare anche un Dominguez. Con loro due la Fiorentina sarebbe migliore ma prima che avvenga tutto ciò è inutile parlarne.

Sarei curioso piuttosto di capire come Italiano uscirà fuori da un incrocio di due gare che sarebbero da vincere entrambe. Domani sarà inevitabile un turn over abbastanza sostenuto e immagino che accanto a Milenkovic ci possa essere un Quarta che è sul punto di andarsene".