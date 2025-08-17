Adil Rami, ex difensore passato in Italia con la maglia del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Equipe dove parla anche di un retroscena legato a un Fiorentina-Milan, quando ad allenarlo era Filippo Inzaghi.

“Ero titolare, ma un giorno mi tiene fuori e mi disse che al mio posto avrebbe giocato Zapata, che è colombiano, perché nella Fiorentina c'era Cuadrado, colombiano pure lui. Gli risposi che allora non avrei mai più giocato, perché non c'erano francesi in attacco in Serie A, ma forse non mi ha capito. Comunque fu una cosa ridicola e mi dissi che era il peggior allenatore che avessi mai avuto”.