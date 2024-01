Funaro: "Il mio auspicio è che la Fiorentina durante i lavori possa restare a giocare nell’area di Firenze"

Come finirà il caso Franchi? Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori allo stadio? Domande che, incredibile a dirsi ma vero, sono molto ricorrenti nella campagna elettorale per le amministrative in città.

“Restare a Firenze”

“Il mio auspicio è che la Fiorentina durante i lavori possa restare a giocare nell’area di Firenze” è la frase pronunciata in merito dal candidato sindaco del PD, Sara Funaro, intervistata stamani da La Nazione.

Sulla linea tracciata da Nardella

Funaro sicuramente vorrà seguire per il tema stadio la linea tracciata da Nardella, essendo nella sua giunta fin dall'inizio di questa legislatura, dove è assessore all'educazione, welfare e immigrazione.