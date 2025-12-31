Inler smentisce le voci su Zaniolo: "Nessuna lite coi compagni, può diventare un simbolo qua. Mi ricorda Di Natale"
Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha voluto smentire le voci sulla presunta discussione avvenuta nello spogliatoio tra Zaniolo e i suoi compagni, all'intervallo del match tra Fiorentina e Udinese.
Cosa è successo
All'intervallo, l'Udinese si trova sotto 3-0 e con un'espulsione che ne ha condizionato inevitabilmente la partita. Ecco che allora, dagli spogliatoi, Runjaic ordina due cambi: uno di questi vede l'uscita di Zaniolo, uno dei marcatori più prolifici dell'Udinese; appare subito evidente che non sia stata una scelta tecnica, e in parte è stato lo stesso Runjaic a confermare - pur vagamente - con un “se l'ho tolto, un motivo c'è”. Le fonti vicine all'ambiente, nei giorni a seguire, parleranno infatti di una lite tra Zaniolo e Okoye, il portiere espulso dopo sette minuti.
Il commento di Inler
Naturalmente, Inler ci ha tenuto a smentire tutto: “Nessuna lite con Zaniolo, ero io stesso in spogliatoio. Lui ha un grande carattere, parliamo tanto con lui: abbiamo bisogno del suo carattere forte". Poi si lancia in un paragone forte: "Nicolò ama Udine ed ha tutto per essere un simbolo, a volte quando tocca il pallone rivedo un po' Di Natale, ha un feeling particolare con la palla”.