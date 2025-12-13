Vasquez si gode De Rossi: "Il cambio in panchina è arrivato nel momento giusto, ora abbiamo più motivazioni"

Questa mattina il difensore del Genoa Johan Vasquez, alla viglia della sfida casalinga contro l'Inter, ha rilasciato una verde intervista a Sky Sport. Al suo interno il messicano ha sottolineato come il cambio in panchina, che ha portato all'arrivo di Daniele De Rossi, abbia di fatto cambiato tutto in casa Grifone. Cosa che in casa Fiorentina ancora non è assolutamente accaduto.

"Stiamo crescendo di nuovo, abbiamo avuto un periodo un po' complicato all'inizio. lo sono qui da cinque anni e devo dire che l'inizio è sempre complicato. Questi ultimi punti ci danno un bel respiro. Uno come giocatore si deve prendere qualche responsabilità perché siamo noi che andiamo in campo. È stato il momento giusto di fare un cambio, anche di atteggiamento per noi giocatori".

"L'arrivo di De Rossi ci ha dato la motivazione giusta per ripartire"

Ha voluto sottolineare anche cosa sia cambiato con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina rossoblu: "Secondo me ci ha dato la motivazione giusta e ha dato fiducia al gruppo. Ha quella faccia grintosa, ma è simpatico, ti regala sorrisi, scherza... Pensavo fosse più cattivo. Forse lo è, ma è anche una brava persona. Scherza molto anche quando sbagliamo. Il tifo al Genoa? Per giocare a Marassi ci vuole personalità, non è facile, il popolo ti dà una grande mano. La vittoria col Verona ci ha toccato”.

“L'Inter sarà arrabbiata ma noi giocheremo per vincere”

Qualche parla anche sul prossimo avversario, l’Inter di Christian Chivu: “Penso che la sconfitta in Champions League li farà arrivare arrabbiati. Tutti quando perdono vogliono fare la prossima partita per vincere. Succede a tutti. Sognare è gratis, non arrivano qui felici, verranno per ottenere qualcosa e noi siamo consapevoli che abbiamo fatto qualche punto ma non basta. Dobbiamo pensare alla vittoria sempre e ovunque, o cercare di guadagnare qualcosa e dobbiamo farci sentire perché siamo in casa. Ma sono sicuro che il pubblico lo farà e ci darà una grande mano”.

“Lautaro è fortissimo, ma ti da anche una grande mano”

Ha poi concluso parlando di Lautaro Martinez: “Non è la prima volta che lo affronto, è fortissimo. Ho la sua maglia, è un giocatore che fa sempre tutto al massimo. È un giocatore che ti dà anche una grande mano. Mi ricordo quando sono arrivato, lui ti parla, ti fa sentire a casa, è bello giocare contro giocatori argertini o sudamericani perché condividiamo la lingua, scambiamo qualche chiacchiera, si parla.... Anche insulti? Ogni tanto ci sta, fa parte del calcio”.