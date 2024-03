La Nazionale azzurra si trova attualmente negli Stati Uniti dove nella giornata di giovedì 21 marzo affronterà in amichevole il Venezuela, mentre domenica toccherà all'Ecuador. Jack Bonaventura, nonostante il dramma che stava vivendo la Fiorentina con il malore e la successiva morte di Joe Barone, è partito alla volta degli States.

Dagli USA, Spalletti ha ricordato Joe Barone

Dal ritiro azzurro il commissario tecnico Luciano Spalletti ha avuto modo di parlare anche della scomparsa del direttore generale della Fiorentina, ricordandolo così:

“Noi come gruppo Nazionale, anche se ci aveva già pensato il presidente Gravina, siamo vicini alla famiglia di Barone e alla famiglia di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, per il calcio in particolare”.

Il bellissimo omaggio del ct azzurro

E ancora: "Ha influenzato più lui il calcio in questi cinque anni da dirigente della Fiorentina che tanti altri che ci sono da una vita e non hanno fatto niente di quello che ha fatto lui. Il Viola Park ne è la conferma e l'esempio di cosa vuol dire fare le cose da grandi imprenditori".