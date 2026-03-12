Comuzzo: "Cosciente che ci siano tante aspettative su di me. Mi aspetto un finale di stagione in crescendo"

Nei momenti precedenti al riscaldamento di Fiorentina-Rakow Czestochowa, il difensore viola Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di SkySport. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Diciamo che dopo l'anno scorso le aspettative erano cresciute anche da parte mia, però sono convinto che con il lavoro si possa sempre migliorare. E' normale che ci sino alti e bassi, di questo ne sono cosciente, però sono allo stesso tempo convinto che con il lavoro si può sempre migliorare. E per questo mi aspetto un finale in crescendo: per la Fiorentina in primis e poi per me stesso”.