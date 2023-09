Flachi: "Contro l'Udinese vedo meglio Nzola che Beltran, ma il rientro di Ikoné... E poi serve che torni Bonaventura"

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è a Radio Bruno Toscana per parlare della squadra di Italiano:

“Il modulo di Italiano è improntato sul 4-3-3, ma domani giochi contro l’Udinese che è una squadra molto fisica quindi Nzola potrebbe essere meglio di Beltran. Con l’assenza di Gonzalez si perde tanto ma il rientro di Ikonè, se sta bene, può creare situazioni interessanti".

E infine: “Non sarà bello quello che dico ma la Fiorentina è abituata a far fatica là davanti. Poche palle in verticale e l’unico centrocampista che ha la giocata è Bonaventura”.