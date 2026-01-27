Quella mancata chiamata che ha irritato l'entourage di Fortini

La permanenza di Niccolò Fortini alla Fiorentina non è di certo scontata anche perché non è ancora arrivato il rinnovo contrattuale dell'esterno classe 2006. L'attuale accordo ha scadenza giugno 2027.

La telefonata…che non c'è stata

Sotto questo aspetto, si legge stamani su La Repubblica, nell'edizione di Firenze, l'entourage del giocatore è da tempo che si aspettava almeno una chiamata dal club e questo ritardo non giova ai rapporti tra le parti.

Valutazione eccessiva

Intanto Fortini piace alla Roma, al Napoli e alla Juventus, tutte società che però considerano eccessivi i 15 milioni di euro richiesti per il suo cartellino.