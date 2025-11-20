Fiorentina-Juventus verso il sold out. Il club chiama a raccolta i suoi tifosi: informazioni utili per l'accesso al Franchi

Questo pomeriggio la Fiorentina, a poco piu di 48 ore dalla partita casalinga contro la Juventus di Luciano Spalletti, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, con le informazioni per i tifosi gigliati per accedere allo Stadio Franchi in occasione della sfida.

“La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18:00, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 16:00. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.

La nota continua: “Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale. La funzionalità è valida per tutti coloro che hanno un titolo digitale caricato sulla propria InViola Premium Card”.

La Fiorentina inoltre fa sapere che, a più di 48 ore dalla partita, sono già stati raggiunti i 21000 spettatori attesi e rimangono solo pochi biglietti ancora in vendita.