L'apertura di Lamptey verso la Fiorentina e i costi sono più che favorevoli. Una rinuncia solo temporanea a Fortini

C'è movimento e voglia di completare la rosa in casa Fiorentina e il nuovo tassello per Pioli potrebbe essere Tariq Lamptey, esterno sia basso che a lunga percorrenza, classe 2000. Secondo La Nazione da parte del ghanese c'è apertura e massima disponibilità a valutare l'opzione viola, anche perché il suo contratto con il Brighton scadrà tra un anno e i costi per portarselo a casa si aggirano sui 7 milioni. Sarebbe insomma ben più che una riserva di Dodo, condizioni fisiche permettendo.

Su quel fronte infatti, si va verso la bocciatura di Niccolò Fortini, che la Fiorentina non vuole però certo disperdere o regalare: il gioiellino viola non vorrebbe tornare in Serie B ma per soluzioni in prestito di opzioni non ne mancano. Dalla Cremonese a Torino, Genoa e Cagliari.