Maripan: "Il pareggio era troppo importante per il Torino. Io spesso in panchina? Decide Baroni"

Al termine di Fiorentina-Torino 2-2, il difensore granata Guillermo Maripan (che ha trovato il gol negli ultimi minuti) ha parlato a Sky Sport: “Il pareggio per noi era troppo importante. Pensavo solo a segnare e l'abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non si ferma mai, che non molla mai”.

“Non molliamo mai. Era troppo importante pareggiare”

“Era uno schema provato in allenamento. Gineitis ha un buon piede per tentare quel cross, io segno se mi arriva un pallone del genere. Io spesso in panchina? Il Torino ha giocatori forti… decide Baroni. Io mi alleno sempre al massimo”.

“Ci manca un po' di mentalità”

Cosa manca per stare più in alto? “Un po' di mentalità, di determinazione. Stiamo trovando la strada giusta, siamo un gruppo forte e non molliamo mai”.