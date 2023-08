Christian Kouame è destinato ad essere uno dei giocatori-mercato della Fiorentina fino al termine di questa sessione.

L'attaccante ivoriano è stato richiesto in prestito con diritto di riscatto dal Nantes in Francia. Solo che i canarini e i viola non hanno ancora trovato un accordo sulla cifra da sborsare per il suo eventuale riscatto, con i viola che lo valutano oltre 10 milioni di euro, mentre i gialloverdi sono rimasti fermi ad 8 milioni.

Qualora non dovesse arrivare la sua cessione (sondaggi ci sono stati anche in Premier League) ecco che Kouame potrebbe rinnovare con la Fiorentina il proprio contratto fino al 2026.