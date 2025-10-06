"I tifosi viola hanno scelto Pradè come capro espiatorio. Pioli è provato, cosa succederà alla ripresa contro il Milan?"

L'ex calciatore e attuale giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della situazione in casa Fiorentina, dopo la contestazione della tifoseria viola contro Daniele Pradè.

L'opinione di Impallomeni

“I tifosi della Viola si sono schierati e hanno individuato in Pradè il capro espiatorio, negli errori di mercato vedono la responsabilità maggiore. Io ho visto un Pioli provato, non meritava di perdere magari, ma il calcio è questo”.

Sul futuro

"Se perde a Milano anche che succede? Alla fine i risultati contano. Sono tutti responsabili di questa situazione. E' una Fiorentina fragile, attaccabile, ieri molto bene a tratti, è stata sfortunata ma non puoi attaccarti a questo. Devi vincere per una svolta. Ha la forza per vincere alla ripresa?".