Stagione piena di infortuni? Sanches si sfoga con Ikone: "Qualcuno mi ha fatto una maledizione"

Considerato uno dei più importanti acquisti dell’ultima sessione estiva della Roma di Jose Mourinho, la stagione dell’ex centrocampista del Lille e del Paris Saint Germain Renato Sanches è stata per il momento segnata dagli infortuni. Il portoghese aveva scelto la Roma per rilanciarsi, dopo un'annata deludente al PSG, ma in questi primi mesi di campionato ha racimolato appena 4 presenze ed una rete. Che molto sia dovuto alla scarsa tenuta fisica del centrocampista non c’è alcun dubbio, ma secondo il giocatore la motivazione sarebbe un altra.

Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Renato Sanches ha incrociato l'esterno della Fiorentina Jonathan Ikoné. Ieri sera i due erano avversari, ma dall'estate del 2019 al gennaio del 2022 sono stati compagni di squadra al Lilla, conquistando peraltro un titolo di Francia sotto la guida di Christophe Galtier. E così, Sanches e Ikoné si sono messi a chiacchierare. E cosi, scherzando ma non stroppo, il giallorosso si è sfogato con l’ex compagno di squadra, non sapendo pero di essere ripreso dalle telecamere.

"Probabilmente qualcuno ha fatto una maledizione su di me”. Queste le parole, catturate grazie al labiale del portoghese, con cui Renato Sanches ha risposto a Ikoné, che gli ha chiesto il motivo di tante assenze dai campi. Una motivazione al limite del reale, ma che fa capire lo stato psicofisico dell’ormai ex stella del calcio portoghese.