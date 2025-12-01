Bove e quel maledetto Fiorentina-Inter: "Un giorno che mi ha permesso di crescere e non mi ha tolto la gioia di sorridere"

Esattamente un anno fa, la partita tra Fiorentina e Inter veniva interrotta al 17° minuto per soccorrere Edoardo Bove, accasciatosi a terra: un evento spartiacque non solo per la società gigliata, ma per il mondo del calcio, e dello sport in generale. Oggi, a 365 giorni di distanza, è lo stesso Bove a tornarci su.

365 giorni dopo

"1 dicembre 2025. Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose. Oggi lo celebro, perché mi ha permesso di crescere, non mi ha tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade": questo si legge sui profili social di Bove, che continua a inseguire il suo sogno. Quello, naturalmente, di tornare in campo.

Il post di Bove

