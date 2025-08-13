Continua la diatriba tra Vlahovic e la tifoseria della Juventus: il serbo è stato fischiato incessantemente in amichevole

Ancora storie tese tra Dusan Vlahovic e la tifoseria juventina: l'ex Fiorentina non ha intenzione di rinnovare, cosa che ha indispettito non solo la società, ma anche i tifosi. Il tutto, unito alle prestazioni non positive della punta, delinea un ambiente tutt'altro che sereno. E gli eventi di oggi ne sono ulteriore conferma.

Nell'amichevole odierna che la Juventus sta disputando contro la Next Gen, che vede i ‘grandi’ in vantaggio per 2-0 all'intervallo, Vlahovic è stato dapprima fischiato durante la presentazione della squadra, e in seguito è stato più volte punzecchiato dal pubblico dopo un paio di errori sottoporta. Anche per questo, quando ha siglato la rete del 2-0, il serbo non ha esultato, rimanendo invece scuro in volto. Situazione che non accenna a sbloccarsi e che sta generando più di qualche grattacapo alla dirigenza bianconera.