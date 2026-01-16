Il punto sul mercato: è il giorno di Harrison alla Fiorentina. Fortini conteso e verso l'addio, in attesa del profilo giusto a centrocampo

Inevitabile cominciare il riassunto della giornata di mercato in casa Fiorentina con il nuovo colpo: Jack Harrison. L'esterno d'attacco arriva in prestito con diritto di riscatto dal Leeds United, per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Oggi è arrivato in città e ha già svolto le visite mediche, domani sarà ufficializzato il suo passaggio al club viola. Non ci sarà domenica a Bologna, ma potrà mettere subito la freccia sulla prima convocazione contro il Cagliari, sabato prossimo.

Brutte notizie sul fronte Fortini. Rinnovo lontanissimo, la Roma…

Non sembrano esserci notizie altrettanto rassicuranti e positive sul fronte uscite. Soprattutto per quanto riguarda Niccolò Fortini, il cui contratto è in scadenza a giugno 2027. Non ci sono margini per il rinnovo, anche perché la Fiorentina deve ancora avanzare la propria proposta, ma dovrà alzarla e non poco per tentare di convincere il ragazzo, che in ogni caso sembra orientate a cambiare. Insomma, ci sono altissime percentuali di probabilità di vedere presto Fortini con un'altra maglia. Quale? La Roma è in pole e ha già incontrato l'entourage, da non sottovalutare le attenzioni della Juventus e di altri club dall'estero. D'altronde è un'occasione di mercato: ragazzo promettente e prezzi contenuti, vista la situazione contrattuale e la sensazione di chiusura al rinnovo.

Serve un altro centrocampista. Fabbian in cima alla lista, piace anche Thorstvedt

Prosegue intanto il casting per un altro rinforzo a centrocampo oltre a Marco Brescianini dall'Atalanta. Il primo nome della lista viola è Giovanni Fabbian del Bologna, trattativa tutt'altro che banale da impostare. La richiesta della Fiorentina sarebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre Sartori preferirebbe avere garanzie sull'obbligo in caso di partenza del classe 2003, che Italiano reputa molto importante e non vorrebbe cederlo così facilmente. La valutazione dei rossoblù si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra consistenza. Per qualunque novità si dovrà aspettare domenica, appuntamento sul campo (Bologna-Fiorentina) e chissà, anche per parlare di mercato. Fabbian, in ogni caso, è l'obiettivo numero uno. Piace molto anche Kristian Thorstvedt: il Sassuolo fa muro e momentaneamente ignora il club viola, ma il calciatore ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo e non vuole rinnovare coi neroverdi.

Da Dzeko a Sohm e Viti: uscite concretizzate e possibili

Aggiornamenti su altre possibili uscite. In primis Edin Dzeko, destinato a lasciare presto la Fiorentina. L'attaccante aveva incontrato i vertici dello Željezničar (club di Sarajevo), ma non per motivi riguardanti un possibile futuro da calciatore. Si sta invece facendo avanti il Paris FC di Ikoné e Maxime Lopez. Potrebbe lasciare anche Sohm dopo appena sei mesi; gli oltre 15 milioni spesi in estate rendono complicata una cessione a occhi chiusi, ma attenzione alle squadre interessante (la Cremonese, alcuni club turchi e l'Al-Sadd di Roberto Mancini). Intanto Mattia Viti, che aveva già interrotto il prestito con la Fiorentina, si accasa a titolo temporaneo alla Sampdoria.