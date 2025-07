L'ex collaboratore tecnico della Fiorentina Vincenzo Mirra, nello staff di Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni di Radiosei sulla prossima stagione di Serie A, parlando delle possibili sorprese dell'anno prossimo.

Non c'è la Fiorentina nella lista dell'ex viola: “Mi aspetto che la Lazio possa lottare per i primi posti in Europa, mi aspetto molto da Sarri. Non avendo le coppe europee, sia Lazio che Milan possono fare bene: la Lazio può essere la sorpresa del campionato. E se il Como fa un innesto importante in difesa, potrà avere un ruolo importante”.