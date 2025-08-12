Le due urgenze che la Fiorentina deve affrontare

Riscatti, rinnovi e acquisti, la Fiorentina è stata molto attiva nel corso di questa estate. Ma ci sono ancora diverse urgenze da dover affrontare.

Due urgenze

Due sono quelle messe in evidenza da Tuttosport stamani: il vice Kean da trovare sul mercato e il rinnovo di Mandragora.

Il nuovo attaccante

Per quanto riguarda l'attaccante, scrive il quotidiano sportivo che, dopo l'accordo da 15 milioni saltato con il Flamengo per Beltran, il club mira a un'operazione in prestito e dai costi contenuti.

Il rinnovo

Per il centrocampista invece, rinnovo per altri due anni più opzione o rottura e cessione? Si lavora per proseguire assieme, quindi per provare a limare la distanza.