Antony-Como, affare caduto in partenza: priorità al Betis. E alla fine il mattatore della Fiorentina potrebbe davvero tornare in Spagna

Difficile, purtroppo, dimenticarsi di Antony: la Fiorentina ha interrotto il suo percorso nell'ultima Conference League contro il Real Betis, subendo due gol proprio dal brasiliano. Adesso sta per tornare al Manchester United, data la scadenza del prestito con i biancoverdi, e per lui ci ha provato anche il Como, che però si è sentito rispondere un “no” secco: la priorità di Antony è tornare in Andalusia.

Di questa situazione ha parlato lo stesso direttore sportivo del Real Betis, Manu Fajardo, a MARCA: “L'operazione è molto difficile, perché il calciatore qui ha mostrato ottime cose e aumentato il suo valore. Non mi sorprende che lui voglia tornare con noi, sempre più giocatori vogliono venire al Betis. Noi, comunque, dobbiamo mantenere una sostenibilità economica. Non sarà facile, ma finché non firmerà per un altro club ci giocheremo le nostre carte”.