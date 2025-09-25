Infortunio Lamptey: la Fiorentina non lo sostituirà in lista Uefa. Se serve arriva il 'rinforzo' dalla Primavera

Tariq Lamptey resterà fuori per diversi mesi. La Fiorentina in linea teorica avrebbe anche la possibilità di sostituire l'ex Brighton nella lista Uefa (per infortuni con indisponibilità superiore ai trenta giorni è possibile), ma non lo farà. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Kouame o Infantino? Niente da fare

Del resto gli unici calciatori rimasti fuori dalla lista e quindi inseribili adesso come adesso sarebbero Kouame e Infantino. Il primo sta ancora recuperando dopo l'operazione al ginocchio fatta a maggio, il secondo invece è fuori da ogni progetto tecnico ormai da anni.

Sale Trapani

Più probabile che quindi che, in caso di necessità, possa essere aggregato per le gare di Conference un ragazzo della Primavera, in quanto la lista B, dedicata ai prodotti delle giovanili, rimane aperta. In questo senso attentizone puntata sul 2006, Niccolò Trapani, terzino e capitano della squadra di Galloppa.