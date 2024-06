Quella presenza indiscreta durante la presentazione di Palladino...che attende di diventare viola tutti gli effetti

Al Viola Park presente anche il ‘futuro’ direttore tecnico gigliato

In attesa di annuncio e successiva presentazione ufficiale, l'ex ds della Reggiana Roberto Goretti è già operativo come testimoniato oggi qui dallo stesso Palladino, ed è anche a Firenze. Il nuovo dirigente viola era presente alla conferenza stampa odierina di presentazione di Raffaele Palladino al Viola Park, seduto in prima fila ad assistere.

Si attende solo l'annuncio ufficiale

Presto Goretti sarà a tutti gli effetti un nuovo uomo della dirigenza gigliata, ma intanto è già pienamente addentro le vicende viola. L'ex Perugia e Cosenza tra le altre prende il posto di Nicolas Burdisso nell'organigramma della Fiorentina, e sarà ‘direttore tecnico’. Goretti è conosciuto per essere molto competente sul piano dello scouting dei calciatori, come scopritore di talenti: si attendono ora solo gli annunci della società viola.