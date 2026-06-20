La Juve ha un Miretti di cui liberarsi ma la Fiorentina non è l'unica sponda utile per i bianconeri

L'opzione Fabio Miretti per la Fiorentina è tornata d'attualità, anche perché la Juve a quanto pare non ha tutta questa voglia di puntarci in vista del futuro e lo vede più come pedina di scambio da inserire in diverse trattative. Se ne era parlato nell'ambito di un interesse per Ndour mentre ora è la volta di Lucumi del Bologna.

Secondo Tuttosport, i rossoblù stanno valutando proprio Miretti, che la Juve valuta 12 milioni, nell'ambito di un affare che può portare invece il centrale colombiano a Torino. Se la Fiorentina fosse davvero interessata al classe 2003, che Paratici ha visto crescere e debuttare, dovrà fare i conti con più di una rivale.