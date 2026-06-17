Un club di Serie A chiama la Juventus e sfida la Fiorentina per Miretti

Fabio Paratici sta già lavorando sulla nuova Fiorentina e in questi giorni sono tanti i nomi che circolano nell'orbita viola in vista della prossima stagione. Tra questi anche quello di Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus.

La concorrenza del Bologna

Un profilo molto interessante che, ovviamente, non è attenzionato solo dalla Fiorentina. Secondo Sportitalia, infatti, su Miretti ha messo gli occhi anche il Bologna che ha iniziato a intavolare i primi contatti con la Juventus. Al momento la Fiorentina sembra più avanti, vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.