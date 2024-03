L'ex allenatore Luigi Cagni ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo anche dell'interessamento del Napoli per Vincenzo Italiano come prossimo allenatore. Queste le sue parole: “E' un’ipotesi che mi piacerebbe molto. Ha tutto per essere un tecnico di alto livello. Vincenzo ha fatto un percorso straordinario da Trapani a Firenze. Alla Fiorentina ha dimostrato di essere il giovane più esperto e adatto per la panchina del Napoli. È pronto per un’esperienza simile, ormai è rodato anche nelle coppe ed è il momento giusto per lui di fare questo salto"

E ancora: "Italiano e le lacune difensive? Mi viene da ridere… Bisogna contestualizzare sempre: se alleni la Fiorentina o il Napoli sono due cose diverse, per obiettivi e per uomini a disposizione. Non è che Vincenzo abbia delle lacune in difesa, tutto sta nel come si lavora con un gruppo e come lo si organizza per gli obiettivi stagionali. Alla Fiorentina nessuno chiede a Vincenzo di vincere lo Scudetto, ma di giocarsela sempre a viso aperto contro chiunque”