Alla fine Boga in Italia ci torna davvero ma va a sorpresa da Spalletti

Era uno dei primi nomi accostati alla Fiorentina a inizio gennaio ma poi la società viola per gli esterni si è orientata su Solomon e Harrison. Per Jeremie Boga però c'è stato comunque modo di tornare in Serie A e in un club insospettabile: la Juve. L'esterno francese era ormai in rotta con il Nizza e i bianconeri ne hanno approfittato per prenderlo in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni.

L'ex Sassuolo è già arrivato a Torino per le visite mediche di rito: