Salta una cessione importante del Manchester United e si complica ulteriormente la trattativa per Amrabat

Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, è collassata la trattativa che avrebbe portato al West Ham il centrale difensivo Harry Maguire per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Un gruzzolo che avrebbe permesso ai Red Devils di pensare a un'offerta da presentare alla Fiorentina per Sofyan Amrabat.

Un'altra cessione che si complica in casa United e una trattativa per Amrabat che si complica a sua volta. Il Wet Ham avrebbero già virato su Kostas Mavropanos come difensore centrale.