Borghi: "La Fiorentina ha meritato il pareggio contro la Juventus. La squadra era impantanata, questi due pareggi sono utilissimi"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi ha commentato Fiorentina-Juventus sul proprio canale YouTube: “L'home field review sul rigore inizialmente concesso dall'arbitro è al limite del discutibile, si tratta di un duello tra Pablo Mari e Vlahovic vinto nettamente dal serbo. Quella è una situazione che deve essere lasciata all'interpretazione dell'arbitro, non ha senso che venga richiamato per cambiare la decisione di campo”.

“La Fiorentina meritava il pareggio”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha meritato di pareggiare, aveva preso una traversa con Kean e dopo il gran gol di Mandragora ha avuto un'altra grande occasione con il suo attaccante. E' un punto che va bene alla squadra di Vanoli, che ha trovato due pareggi in due partite delicate. La squadra era impantanata e con questi due punti perlomeno si è mossa, al contrario di una Juve che invece sembra una squadra senza personalità”.