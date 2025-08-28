Lindelof, cresce la fiducia: il contratto offertogli dalla Fiorentina

La speranza della Fiorentina è quella di inserire Victor Lindelof per completare il proprio reparto offensivo. Parliamo di un giocatore che è senza squadra e che quindi può essere ingaggiato garantendogli un buon contratto.

Biennale con opzione

E per assicurarsi lo svedese, il diesse viola, Daniele Pradè ha offerto un biennale con opzione per disputatare una terza stagione a Firenze.

Cresce la fiducia

Cresce la fiducia circa la possibilità di far firmare il 31enne difensore con i gigliati.