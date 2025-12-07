Funaro: "Mi auguro siano individuati i responsabili delle minacce ai giocatori della Fiorentina. Firenze città solidale e attenta"

Dopo le parole della Fiorentina nel comunicato ufficiale, arrivano anche quelle di Sara Funaro, sindaco di Firenze, sulla vicenda delle offese social arrivate a Dodo e alla sua famiglia dopo la partita di ieri.

Le parole di Funaro

“Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto niente ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione. Il fenomeno della violenza social va contrastato con ogni mezzo”.

Firenze solidale e attenta

"Firenze è una città solidale e attenta, valori che devono essere difesi ogni giorno, dentro e fuori dai social. Non dobbiamo mai smettere di impegnarci per difendere questi valori e per costruire una comunità rispettosa. Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri. Esprimo totale solidarietà da parte mia e della città di Firenze ad ACF Fiorentina, ai calciatori e alle loro famiglie, quanto accaduto non si deve ripetere”.