"Juve, crisi finita? Vediamo contro la Fiorentina. L'Atalanta è tornata meglio rispetto alla Viola, che però..."

A poche ore dal calcio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della semifinale: “Si preannuncia interessante, entrambe sanno giocare bene a calcio. Per la Fiorentina non sarà così facile metterla subito in discesa… L'Atalanta è tornata meglio dalla sosta, soprattutto di testa, e mi aspetto grande determinazione perché a Gasperini manca un trofeo. Non mi è dispiaciuta la Viola vista contro il Milan, ha avuto le sue occasioni alla fine”.

“Juve, crisi finita? Occhio alla Fiorentina”

Sulla Juventus: “Pochi punti rispetto al valore effettivo della rosa, con cui si potrebbe fare decisamente meglio. Crisi finita dopo ieri? Vediamo, attenzione alla gara contro la Fiorentina. Non ne sono ancora certo. La partita di domenica dirà molto”.