Morfeo: "Non vorrei essere nei panni di Vanoli, non saprei gestire quelle pressioni. Qualità da sottolineare"

Una battuta a La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Domenico Morfeo l'ha riservata anche a Paolo Vanoli:

"Non vorrei essere nei suoi panni e la situazione in cui si trova è uno dei motivi per cui non sono rimasto nel mondo del calcio. Io farei fatica a gestire certe pressioni, non sarei riuscito a dare il massimo. Vanoli invece, ci sta provando con tutte le sue forze e ci ha sempre messo la faccia, non si è mai tirato indietro. Questa è una qualità da sottolineare".

Morfeo oggi gestisce una pizzeria e ha paragonato il Fiorentina-Parma di domani a una sua specialità: “Se fosse una pizza, Fiorentina-Parma sarebbe una capricciosa. Dentro c’è un po’ di tutto. Secondo me è impossibile fare un pronostico e il risultato, proprio come quando mangi una capricciosa, dipende da come gli ingredienti vanno ad amalgamarsi. Prevarrà il sapore dei carciofini o quello dei funghi? E chi lo sa”.