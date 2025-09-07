Barbarez: "Con Dzeko stiamo volando. Avevo un accordo con lui e..."

Il CT della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha riservato grandi parole nei confronti dell'attaccante della sua nazionale e della Fiorentina, Edin Dzeko, che è stato decisivo nella vittoria conseguita contro San Marino, grazie alla sua doppietta.

“Con Dzeko stiamo volando”

“Con Dzeko, i ragazzi stanno volando, parlando in termini calcistici” ha detto Barbarez, commentando la prestazione dei suoi.

L'accordo con Edin

Sulla sostituzione del giocatore viola a partita in corso, ha spietago: "Il mio compito è pensare a due partite (martedì la Bosnia rigiocherà, stavolta contro l'Austria ndr). Avevamo un accordo con Edin per preservarlo. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti, ma mi voglio tenere anche alcuni giocatori in campo per la seconda partita".