Coppola, chi si aggiudica il suo ritorno in Italia? La Fiorentina vuole fare lo sgambetto al Milan
Coppola festeggia un gol con i compagni Gomez e Tzimas
Come ribadito dall'emittente televisiva Sportitalia, la Fiorentina punta con insistenza su Diego Coppola, difensore centrale del Brighton, nonché ex del Verona.
La Fiorentina sfida il Milan per Coppola
I viola vogliono provare in tutti i modi a superare la concorrenza serrata del Milan per il centrale classe 2003 che potrebbe lasciare la Premier League dopo il trasferimento della scorsa estate.
Una stagione sin qui difficile
Il giocatore italiano ha collezionato appena 9 apparizioni in questa stagione ma vanta ben due presenze in Nazionale.
