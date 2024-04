Calvarese: "Marcenaro non ha avuto un gran da fare in Fiorentina-Sassuolo, ma in Conference mi aspetto fischietti d'élite"

Gianpaolo Calvarese, ex fischietto di Serie A, ha commentato a Italia 7 nel corso della trasmissione 30° minuto, della prova svolta dell'arbitro Marcenaro in Fiorentina-Sassuolo: “I valori in campo mi sono sembrati tali da non giudicare troppo Marcenaro… Ad ogni modo, ha fatto bene e l'anno prossimo credo che prenderà il posto di Orsato come arbitro internazionale. Domenica sera ha diretto in modo corretto, senza sbagliare nulla e senza complicarsela”.

Chi fischierà in Conference League?

“Siamo arrivati alle battute finali, dove l'Europa mette in campo i suoi direttori di gara migliori. In estate avremo anche gli Europei, anche gli arbitri vorranno fare del loro meglio per non perdersi la chiamata della Uefa. Saranno designati arbitri d'élite, ma ovviamente verrà tenuto conto dell'importanza delle competizioni, ovvero prima la Champions, poi l'Europa League e infine la Conference”.