Maresca, pista in salita per la Fiorentina. un altro club di Serie A accelera

Il futuro della Fiorentina è ancora un’incognita, soprattutto per quanto riguarda la panchina. La salvezza è praticamente un traguardo raggiunto (o quasi), dunque la dirigenza starebbe muovendo i primi passi verso la prossima annata.

Vanoli sì o no? Maresca è una suggestione lontana

L’oggetto principale dell'attualità riguarda Paolo Vanoli e la sua eventuale conferma. Il club, in questo senso, sta riflettendo sul da farsi. Nel frattempo sono usciti alcuni nomi che interesserebbero alla Fiorentina, tra cui Enzo Maresca, ma è un matrimonio improbabile per tanti motivi, a partire dal fatto che la squadra non giocherà in Europa. Anche l’ingaggio del tecnico è un ostacolo.

Ci prova un altro club di Serie A

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli si starebbe muovendo per Maresca: De Laurentiis ha mosso il primo sondaggio valutandolo come post-Conte.