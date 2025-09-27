Claudio Onofri, ex giocatore del Genoa e opinionista, ha parlato al canale Football Room del fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson, ex della squadra rossoblù, facendo dei confronti tra la sua esperienza a Genova e quella attuale in maglia viola.

“Deve muoversi nel ruolo di seconda punta”

Su Gudmunsson, tornato a disposizione della Fiorentina dopo un infortunio, Onofri ha commentato: “Onestamente non mi aspettavo così poco rendimento da parte di Gudmundsson da quando è arrivato alla Fiorentina. C’è però da dire che quando era al Genoa si notava subito che era un anarchico positivo: non intendo uno che fa quello che gli pare, bensì quel tipo di giocatore che si deve muovere nel ruolo di seconda punta, vicino ad un attaccante centrale. Lui doveva avere la libertà di inventare lui il movimento per ricevere la palla, e invece, per quello che ho visto, da quando è andato via lo hanno collocato sempre in una posizione specifica, dicendogli quello che doveva fare, come si doveva spostare e così via. A mio avviso questo è il motivo per il quale non ha avuto quel trend che tutti si aspettavano, io compreso”.

“Mi auguro che possa migliorare con Pioli”

E alla domanda se con Pioli alla guida della Fiorentina Gudmundsson può migliorare Onofri ha risposto: “Io me lo auguro perché l'ho anche conosciuto qui a Genova ed è un ragazzo veramente in gamba; qui aveva fatto veramente la differenza, è stato impressionante. Lui vinceva le partite quasi da solo, e non soltanto per i gol, ma anche per i suoi dribbling. Creava sempre superiorità numerica, per cui mi auguro che faccia ancora bene”.