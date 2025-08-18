Un altro segnale di forza e che la Fiorentina fa sul serio, aspettando gli ultimi colpi

Gosens non si tocca. Altro segnale questo che la Fiorentina fa sul serio e i migliori li tiene. Anche perché il giocatore, pur essendo molto legato a Bergamo, ha comunque fatto sapere che lui al momento vuole Firenze: 12 milioni non sarebbero comunque bastati. Gosens su quella fascia è un fattore in più, nello spogliatoio un leader.

Ultime ore di mercato infuocate

Adesso, ad una settimana dalla prima di campionato e a qualche giorno dalla Conference difficile che accada qualcosa. Pradè ha colpi e cessioni in canna, ma tanto potrebbe accadere nelle ultime ore di mercato. Insomma, Pioli avrà la Fiorentina al completo soltanto per la seconda giornata.

Super offensiva

Queste prime partite si giocheranno così, con una viola a tre punte e super offensiva. Minuti che daranno comunque risposte subito importanti per chiudere le ultime operazioni. C’è voglia di vedere partite vere, di misurare una squadra che questa estate ha fatto parlare molto di sé, ricevendo tanti complimenti dagli addetti ai lavori. Discorsi, che d’estate tengono sempre compagnia, sotto l’ombrellone tutto sembra più facile.

Adesso invece cominciano le partite vere, il pallone comincerà a rotolare e anche per Pioli sarà tempo fin da subito di esami. Per qualcuno c’è stata troppa esaltazione in questo pre-campionato. Per altri, invece, la Fiorentina è davvero molto più forte e lo dimostrerà subito. Noi diciamo che, conoscendo il calcio in generale e Firenze in particolare, occorrerà più che mai quest’anno grande equilibrio.

Occorre partire col piede giusto

Ma una cosa è certa, dopo la contestazione del finale di stagione scorso occorrerà subito partire bene, con il piede giusto, per evitare malumori immediati. Forse, anche per questo, la Fiorentina sarà inizialmente super offensiva. Cercando di fare punti fuori casa, lontana dal Franchi, che la riaccoglierà solo dalla terza giornata di campionato, (speriamo) con una bella classifica e con il passaggio del preliminare di Conference in saccoccia.