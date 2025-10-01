Quella curva là non può entrare nemmeno questa volta...
Atmosfera surreale, ci prepariamo a viverla in Conference League. Domani la Fiorentina scenderà in campo al Franchi e troverà davanti a sé la Curva Ferrovia completamente deserta.
Seconda giornata di stop
Questo perché verrà scontata la seconda (e ultima) giornata di squalifica del cuore pulsante della tifoseria gigliata. Tutto questo a seguito dei fatti accaduti durante la semifinale di ritorno di Conference League, contro il Betis Siviglia, della scorsa stagione.
Prevendita fiacca
Fiacca la prevendita per la partita contro il Sigma Olomouc: sono circa seimila i biglietti venduti in questo momento e domani non saranno molti di più i presenti allo stadio.
