Quell'atteggiamento che non è proprio piaciuto ai tifosi viola

Il pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro il Parma è stato accolto sostanzialmente di buon grado dal gruppo guidato da Vanoli, ma non di certo dai tifosi viola.

Dissenso

Al fischio finale dell'arbitro i sostenito gigliati hanno espresso tutto il loro dissenso attraverso fischi e cori piuttosto espliciti con repertorio fatto di grandi classici come “tirate fuori le p….” e innovazioni sul momento.

E' mancato il coraggio

La percezione è stata quella di aver giocato una partita fatta per non perdere, più che per vincere. La Fiorentina in sostanza non ha avuto il coraggio di osare e questo non è piaciuto al pubblico presente al Franchi domenica scorsa.