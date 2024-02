Cioffi commenta la permanenza di Nehuen Perez: "Deo gratias che è finito il mercato. L'argentino è un nuovo acquisto"

Anche la Fiorentina è stata sul difensore dell'Udinese Nehuen Perez, durante questa sessione di mercato. L'argentino è stato cercato dalla Viola, ma soprattutto dal Napoli, che sembrava aver chiuso l'affare con i bianconeri. Ma alla fine il tecnico Cioffi non perde il suo centrale di difesa.

“Perez come un nuovo acquisto”

Ecco il commento di Cioffi in conferenza stampa: “Deo gratias che questo mercato è finito. Per noi dell'Udinese è stata una sessione tutt'altro che facile. Perez è un nuovo acquisto, così come Samardzic”.