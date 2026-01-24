Il Como annichilisce il Torino e supera la Juventus. Calcio spettacolo della squadra di Fabregas - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Como continua a vincere e convincere: la squadra di Fabregas annichilisce il Torino battendolo 6-0 tra le mura amiche con una prova spaziale e sale a quota 40 punti in classifica. Nel primo tempo i lombardi dominano in lungo e in largo chiudendo 2-0 con le reti degli scatenati Douvikas e Baturina, che capitalizzano solo alcune delle tante occasioni avute dalla squadra di casa.

Secondo tempo da urlo

Nella ripresa il Como, se possibile, fa ancora meglio, segnando 4 reti. Prima fa tris Da Cunha su rigore per fallo di mano di Maripan, quindi il 4-0 è firmato ancora da Douvikas che sigla la personale doppietta. Cinquina realizzata dal neo entrato Kuhn, chiude il set Caqueret, altro subentrato, con un magistrale destro di controbalzo da fuori.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.