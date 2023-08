Il Benfica rimane a bocca asciutta dopo la beffa Beltran firmata Fiorentina? I portoghesi pensano a un attaccante viola

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Benfica sarebbe interessato anche ad Arthur Cabral per l'attacco, dopo aver visto sfumare il principale obiettivo Lucas Beltran, ormai ad un passo dalla Fiorentina.

Il club portoghese avrebbe messo il brasiliano nel mirino per il posto in attacco e dal paese lusitano filtra la possibilità che il Benfica investa per lui una cifra tra i 20 e i 25 milioni.