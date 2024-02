I tifosi della Lazio rispondono presente allo scontro diretto: ecco quanti saranno al 'Franchi'

Domani la Fiorentina ospiterà la Lazio per uno scontro diretto in ottica Europa molto importante, a maggior ragione dopo il pareggio del Napoli, che rimarrà quindi sotto entrambe le squadre alla fine della giornata. Italiano e Sarri possono muovere la classifica e i tifosi hanno capito l'importanza della gara.

Tantissimi laziali a Firenze

Nella prima volta del ‘Franchi’ con la Curva Ferrovia chiusa per i nuovi lavori di restyling, i tifosi della Lazio saranno circa 2000 a Firenze. Come riporta Cittaceleste.it, mancano poche centinaia di biglietti per il sold out.