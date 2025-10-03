L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce è intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia del debutto in campionato contro il Napoli: “Le ambizioni devono sempre essere alte in un club come questo. Abbiamo le giocatrici con qualità tali da poter mantenere ambizioni alte. Ma dobbiamo anche capire a che punto siamo: stiamo lavorando e lo stiamo facendo bene, ma abbiamo pur sempre tante ragazze nuove e uno stile di gioco nuovo da imparare”.

“Non ci saranno partite facili. Napoli tosto, ma sappiamo cosa dobbiamo fare”

“Non ci saranno partite facili. Il Napoli è cambiato rispetto all'anno scorso, lavora con più fiducia e si vede nel modo di giocare, sono abbastanza aggressivi. Sarà una trasferta abbastanza difficile, ma sappiamo anche cosa dobbiamo fare. Cerco di capire la situazione delle giocatrici e penso che siamo a un buon punto. Abbiamo già giocato sette partite vincendone cinque, questo crea fiducia e ci spinge a continuare così”.

“Vogliamo avere un'identità forte”

“Abbiamo parlato molto della nostra identità, che vogliamo avere. Il coraggio e la mentalità devono spingerci a voler essere protagonisti, con e senza palla. Questo è molto importante e bisogna crederci ogni giorno, sviluppandoci il lavoro quotidiano”.