Un altro Tommaso, portiere gigliato, protagonista con la Nazionale: Mazzi ipnotizza il rigorista della Spagna

Protagonista un giovane calciatore viola con la maglia della Nazionale. L'Italia Under 15 è stata oggi battuta 1-0 dalla Spagna nel secondo test al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Al 12’ la Spagna si è procurata un calcio di rigore, ma Tommaso Mazzi, estremo difensore della Fiorentina Under 16, è riuscito a parare il tiro dagli undici metri di Ruben Gomez.

Il vantaggio degli iberici, però, è solo rimandato perché al 25’ il capitano Enzo Alves sblocca il risultato. La sfida è equilibrata, l’Italia non si dà per vinta e sfiora nella ripresa il gol. Alla fine, però, a trionfare sono gli iberici; nota di merito per Mazzi, un altro Tommaso portiere gigliato dopo Martinelli e Vannucchi.