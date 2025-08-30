Tudor non ha dubbi: "Nico Gonzalez mi è sempre piaciuto, non l'ho mai bocciato. Contento di averlo in squadra"

Più volte l'ex Fiorentina Nico Gonzalez è stato al centro di voci di mercato, in uscita dalla Juventus, in questa sessione estiva. Tuttavia, Tudor ha speso parole al miele per l'argentino alla vigilia di Genoa-Juventus, sottolineando invece come sia sempre più probabile una sua permanenza.

"Nico Gonzalez è un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c'è mai stata una bocciatura da parte mia. È un titolare della Nazionale argentina. Ho deciso di provarlo sulla fascia, ma ha avuto qualche problemino: comunque lui può giocare sia in fascia che davanti. Ha caratteristiche diverse e sono contento di averlo in squadra".